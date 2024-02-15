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В Украине в ближайшие дни преимущественно без осадков, дожди вернутся в воскресенье

Ирина БалачукЧетверг, 15 февраля 2024, 12:47
В Украине в ближайшие дни преимущественно без осадков, дожди вернутся в воскресенье
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, лишь на западе и востоке местами небольшие дожди и мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "16 февраля в северо-восточной части, ночью и в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, в выходные в западных областях, в воскресенье и в северных и местами в центральных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков".

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Детали: Ночью и утром 16 февраля в западных и северных областях, 17 февраля на Закарпатье и Прикарпатье туман. 

 
Погода 16 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье днем 16 февраля местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1-7° мороза, днем около 0°, на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской области до 9°, 16-17 февраля на западе страны 7-12° тепла. 

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Погода 17 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

В Киеве в пятницу ночью 0°...+2°, днем +2°...+4°, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В субботу в столице без осадков, ночью +1°...-1°, днем до +6°, ветер южный, 5-10 м/с.

 
Погода 18 февраля 
Скриншот с сайта meteo.gov.ua

В воскресенье в Киеве ночью +1°...-1°, небольшой дождь и мокрый снег, днем +2°...+4°, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Темы: погода
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