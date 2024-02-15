Трамп повторив, що не захищатиме союзників по НАТО, які не витрачають достатньо на оборону

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп наголосив на своїй позиції, що Вашингтон не захищатиме жодну країну-союзника по НАТО, яка не витрачає на оборону щонайменше 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту.

Джерело: "Європейська правда", ABC News

Деталі: На мітингу в Південній Кароліні в середу, згадуючи про зустрічі з лідерами країн Альянсу, він повторив свої слова, що не захищатиме союзників по НАТО, які не платять свою "справедливу частку", але не зайшов так далеко, щоб сказати, що "заохочував" би РФ напасти на них.

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"Один із керівників країни-члена НАТО підвівся та сказав: чи означає це, що якщо ми не сплачуємо рахунки, то ви не збираєтесь нас захищати? Я відповів: "Саме так". Я не збираюся вас захищати", – сказав Трамп.

Що передувало:

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всупереч заклику Трампа Альянс не повинен виокремлювати ті країни, які не досягли показника у 2% витрат на оборону.

Він також нагадав, що усі європейські держави вже взяли зобов’язання збільшити свої оборонні витрати, а у 2024 році кількість держав, які досягнуть цього показника, зросте до рекордного рівня.

Як повідомлялося, у середу генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Нагадаємо, перед цим Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.