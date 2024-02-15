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Трамп повторив, що не захищатиме союзників по НАТО, які не витрачають достатньо на оборону

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 12:51
Трамп повторив, що не захищатиме союзників по НАТО, які не витрачають достатньо на оборону
ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО: GETTY IMAGES

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп наголосив на своїй позиції, що Вашингтон не захищатиме жодну країну-союзника по НАТО, яка не витрачає на оборону щонайменше 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту.

Джерело: "Європейська правда", ABC News

Деталі: На мітингу в Південній Кароліні в середу, згадуючи про зустрічі з лідерами країн Альянсу, він повторив свої слова, що не захищатиме союзників по НАТО, які не платять свою "справедливу частку", але не зайшов так далеко, щоб сказати, що "заохочував" би РФ напасти на них.

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"Один із керівників країни-члена НАТО підвівся та сказав: чи означає це, що якщо ми не сплачуємо рахунки, то ви не збираєтесь нас захищати? Я відповів: "Саме так". Я не збираюся вас захищати", – сказав Трамп.

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Теми: ТрампНАТОСША
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