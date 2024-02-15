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Трамп повторил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно на оборону

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 12:51
Трамп повторил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно на оборону
ДОНАЛЬД ТРАМП. ФОТО: GETTY IMAGES

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп наголосив на своїй позиції, що Вашингтон не захищатиме жодну країну-союзника по НАТО, яка не витрачає на оборону щонайменше 2 відсотки свого валового внутрішнього продукту.

Джерело: "Європейська правда", про це повідомляє ABC News

Деталі: На мітингу в Південній Кароліні в середу, згадуючи про зустрічі з лідерами країн Альянсу, він повторив свої слова, що не захищатиме союзників по НАТО, які не платять свою "справедливу частку", але не зайшов так далеко, щоб сказати, що "заохочував" би РФ напасти на них.

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"Один із керівників країни-члена НАТО підвівся та сказав: чи означає це, що якщо ми не сплачуємо рахунки, то ви не збираєтесь нас захищати? Я відповів: "Саме так". Я не збираюся вас захищати", – сказав Трамп.

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Темы: ТрампНАТОСША
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