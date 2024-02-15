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Росія заявила про удар по Бєлгороду: кажуть, що є загиблі та поранені

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 13:28
Росія заявила про удар по Бєлгороду: кажуть, що є загиблі та поранені
Фото з анонімних Telegram-каналів

Влада російського Бєлгорода стверджує, що вдень по місту завдано удару, внаслідок якого загинули 6 людей.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков, губернатор Курської області Росії Роман Старовойт, Telegram-канал Astra, ТАСС, анонімні Telegram-канали

Деталі: Близько 12:20 у Бєлгородській області увімкнули сирену ракетної небезпеки. Над містом спрацювала ППО. Міноборони РФ заявило про збиття 14 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 Vampire на території області.

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Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Бєлгород 6 людей загинули, у тому числі дитина, та 17 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.

Російські ЗМІ та влада Курської області заявляють про влучання у ТЦ в Бєлгороді. Telegram-канали публікують відео моменту прильоту.

Новина оновлена після публікації

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Теми: Росіявійна
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