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Россия заявила об ударе по Белгороду: говорят, что есть погибшие и раненые

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 13:28
Россия заявила об ударе по Белгороду: говорят, что есть погибшие и раненые
Фото из анонимных Telegram-каналов

Власти российского Белгорода утверждают, что днем по городу нанесен удар, в результате которого погибли 6 человек.

Источник: губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков, губернатор Курской области России Роман Старовойт, Telegram-канал Astra, ТАСС, анонимные Telegram-каналы

Детали: Около 12:20 в Белгородской области включили сирену ракетной опасности. Над городом сработала ПВО. Минобороны РФ заявило о сбитии 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire на территории области.

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Местные власти утверждают, что в результате атаки на Белгород 6 человек погибли, в тому числе ребенок, и 17 человек получили ранения. Также, по их словам, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и магазин.

Российские СМИ и власти Курской области заявляют о попадании в ТЦ в Белгороде. Telegram-каналы публикуют видео момента прилета.

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Темы: Росcиявойна
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