Опитування: Сирському довіряють 40%, Залужному – понад 90% українців

Станом на лютий 2024 року головнокомандувачу Збройних сил Олександру Сирському висловили довіру 40% українців, найвищу довіру зберігає колишній головком Валерій Залужний – 94%.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року

Деталі: За даними опитування, формально Сирському довіряють 40%, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення.

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Соціологи при цьому вказують, що у грудні та лютому 48% і 35% респондентів з числа опитаних не знали нічого про Сирського. Відповідно, з тих, хто знав про нього, довіра до головнокомандувача вища.

Також серед 13 діячів у списку найбільше українців, або 94%, довіряють колишньому головнокомадувачу Валерію Залужному, не довіряють йому лише 5%.

Серед військового керівництва зросла довіра до очільника ГУР Кирила Буданова, з 60% у грудні 2023 року до 66% у лютому. Не довіряють йому лише 19% з числа опитаних.

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Опитування КМІС проводилось упродовж 5 - 10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше.

874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Валерія Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.