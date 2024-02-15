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Опрос: Сырскому доверяют 40%, Залужному - более 90% украинцев

Станислав ПогориловЧетверг, 15 февраля 2024, 14:02
Опрос: Сырскому доверяют 40%, Залужному - более 90% украинцев
Александр Сырский, Валерий Залужный, фото: Telegram Сырского

По состоянию на февраль 2024 года главнокомандующих Вооруженных сил Александру Сырскому выразили доверие 40% украинцев, самое высокое доверие сохраняет бывший главком Валерий Залужный - 94%.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС) 5-10 февраля 2024 года

Детали: По данным опроса, формально Сырскому доверяют 40%, не доверяют - 21%, а 4% имеют неопределенное отношение.

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Социологи при этом указывают, что в декабре и феврале 48% и 35% респондентов из числа опрошенных не знали ничего о Сырском. Соответственно, из тех, кто знал о нем, доверие к главнокомандующему выше.

Также среди 13 деятелей в списке больше всего украинцев, или 94%, доверяют бывшему главнокомандующему Валерию Залужному, не доверяют ему только 5%.

Среди военного руководства возросло доверие к главе ГУР Кириллу Буданову, с 60% в декабре 2023 года до 66% в феврале. Не доверяют ему только 19% из числа опрошенных.

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Опрос КМИС проводился в течение 5 - 10 февраля 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше.

874 интервью были проведены до 8 февраля включительно, то есть до отставки Валерия Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Темы: СырскийЗалужныйопрос
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