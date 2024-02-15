В Україні вперше більше тих, хто вважає, що країна рухається у неправильному напрямку – КМІС

У лютому 2024 року, порівняно з груднем 2023 року, частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилась з 54% до 44%, свідчать результати опитування.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 5 - 10 лютого 2024 року

Дослівно: "В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, і порівняно з груднем 2023 року зараз уперше більше тих, хто вважає напрямок справ неправильним".

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Деталі: Зокрема, з 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає напрямок руху справ неправильним.

Чи справи в Україні розвиваються у правильному напрямку КМІС

Більш критично налаштовані мешканці Заходу України, де 55% вважають напрямок справ неправильним, проти 35%, які вважають його правильним.

Водночас в інших регіонах трохи більше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

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Чи справи в Україні розвиваються у правильному напрямку КМІС





Довідка: 5-10 лютого 2024 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого були додані запитання щодо можливої відставки Валерія Залужного. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Всього було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). 874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки В. Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.