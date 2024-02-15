Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине впервые больше тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении – КМИС

"Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 14:00
В Украине впервые больше тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении – КМИС
Украинский патриот, фото Getty Images

В феврале 2024 года, по сравнению с декабрем 2023 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 5 - 10 февраля 2024 года

Дословно: "В Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, и по сравнению с декабрем 2023 года сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным". 

Реклама:

Детали: В частности, с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление движения дел неправильным.

Развиваются ли дела в Украине в правильном направлении
Развиваются ли дела в Украине в правильном направлении
КМИС

Более критически настроены жители Запада Украины, где 55% считают направление дел неправильным, против 35%, которые считают его правильным. 

В то же время в других регионах немного больше тех, кто считает направление дел правильным.

ВИДЕО ДНЯ
Развиваются ли дела в Украине в правильном направлении
Развиваются ли дела в Украине в правильном направлении
КМИС

Справка: 5-10 февраля 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы о возможной отставке Валерия Залужного. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. 

Всего было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). 874 интервью были проведены до 8 февраля включительно, то есть до отставки В. Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля. 

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Темы: социологияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила

фотоРоссийские войска атаковали Краматорск, три человека пострадали

Польские фермеры призвали Путина "навести порядок в Украине", глава МВД отреагировал

Кулеба о дебатах в Конгрессе: Украина потеряла Авдеевку, пока кто-то обсуждает решение

Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу с фракцией "Слуга народа"

Все новости...

Читайте УП В Google News

социология
Украинцы считают, что страна идет к единству
Свободолюбие, сплоченность и стремление к справедливости: какими украинцы заходят в 2024 год
Большинство немцев хотели бы сменить Шольца на Писториуса на посту канцлера
Последние новости
21:51
В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене
21:47
Поляки обвиняют украинский агрохолдинг МХП в разрушении рынка курятины
21:35
Белый дом обвинил Конгресс в бездействии, из-за которого Украина потеряла Авдеевку
21:27
Бронировать рабочих ОПК станет проще: Минстратегпром изменил правила
21:10
фотоРоссийские войска атаковали Краматорск, три человека пострадали
21:05
видеоДроны "Булава" залетели в ангары оккупантов и напакостили там
21:03
Минфин привлек более 16 миллиардов от продажи ОВГЗ
21:00
Польские фермеры призвали Путина "навести порядок в Украине", глава МВД отреагировал
20:27
США готовят санкции против России из-за смерти Навального
20:21
В Купянском районе вражеский дрон-камикадзе попал в гражданский автомобиль, погибли работники фермы
Все новости...
Реклама: