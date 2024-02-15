В Украине впервые больше тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении – КМИС

В феврале 2024 года, по сравнению с декабрем 2023 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 5 - 10 февраля 2024 года

Дословно: "В Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, и по сравнению с декабрем 2023 года сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным".

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Детали: В частности, с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление движения дел неправильным.

Развиваются ли дела в Украине в правильном направлении КМИС

Более критически настроены жители Запада Украины, где 55% считают направление дел неправильным, против 35%, которые считают его правильным.

В то же время в других регионах немного больше тех, кто считает направление дел правильным.

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Развиваются ли дела в Украине в правильном направлении КМИС

Справка: 5-10 февраля 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы о возможной отставке Валерия Залужного. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Всего было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). 874 интервью были проведены до 8 февраля включительно, то есть до отставки В. Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.