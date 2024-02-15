Трамп пропонує допомогти Україні в кредит

Колишній президент США та ймовірний кандидат на наступних виборах Дональд Трамп просуває ідею надати Україні допомогу у вигляді кредиту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: "Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це таким чином. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам. Якщо ні, вони не повинні нам їх повертати", – зазначив Трамп на мітингу в Південній Кароліні перед республіканськими праймериз, що відбудуться 24 лютого.

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Він порівняв цей план з угодами, що, за його словами, він укладав зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри.

"Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у формі позики... Я роблю так щодо спортсменів. Як із професійним гольфістом, який, на мою думку, є дуже хорошим. В них немає грошей, але вони дуже талановиті", – сказав Трамп.

Деякі республіканці в Сенаті, які підтримують допомогу Україні, зокрема Ліндсі Грем з Південної Кароліни та Марквейн Маллін з Оклахоми, вже підтримали висловлену Трампом на вихідних у соцмережах ідею, яка передбачає, що зовнішня допомога Україні та іншим країнам буде надаватися у вигляді безвідсоткових позик без запланованих виплат.

ВІДЕО ДНЯ

Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

Спікер Джонсон раніше заявив, що не винесе на голосування законопроєкт, який не містить кроків із захисту південного кордону США. Але деякі республіканці вже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Детально на цю тему читайте у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.