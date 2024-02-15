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Трамп предлагает помочь Украине в кредит

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 15:11
Трамп предлагает помочь Украине в кредит
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Бывший президент США и вероятный кандидат на следующих выборах Дональд Трамп продвигает идею предоставить Украине помощь в виде кредита.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: "Они хотят дать им еще 60 миллиардов долларов. Сделайте это следующим образом. Займите им деньги. Если они смогут, то вернут нам. Если нет, они не должны нам их возвращать", – отметил Трамп на митинге в Южной Каролине перед республиканскими праймериз, которые состоятся 24 февраля.

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Он сравнил этот план с соглашениями, которые, по его словам, он заключал со спортсменами, которые имели потенциал, но не имели денег в начале своей карьеры.

"Почему вы должны просто отдать им деньги? Сделайте это в форме займа... Я делаю так со спортсменами. Как с профессиональным гольфистом, который, по моему мнению, очень хорош. У них нет денег, но они очень талантливы", – сказал Трамп.

Некоторые республиканцы в Сенате, которые поддерживают помощь Украине, в частности Линдси Грэм из Южной Каролины и Марквейн Маллин из Оклахомы, уже поддержали идею, высказанную Трампом на выходных в соцсетях, которая предусматривает, что внешняя помощь Украине и другим странам будет предоставляться в виде беспроцентных займов без запланированных выплат.

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На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Спикер Джонсон ранее заявил, что не вынесет на голосование законопроект, который не содержит шагов по защите южной границы США. Но некоторые из них уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.

Темы: ТрампУкраинаСШАкредит
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