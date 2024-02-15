Коаліція дронів: Британія та Латвія нададуть Україні тисячі безпілотників

Велика Британія та Латвія передадуть Україні тисячі безпілотників як співлідери великої міжнародної коаліції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду

Пряма мова міністра оборони Британії Гранта Шаппса: "Я з гордістю оголошую, що Велика Британія і Латвія очолять міжнародну коаліцію з розбудови життєво важливих для України безпілотників. Разом ми надамо Україні можливості, необхідні їй для самозахисту і перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки в своїх незаконних і варварських амбіціях".

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Деталі: Шаппс оголосив у четвер, що Велика Британія разом з Латвією очолить велику коаліцію з надання Україні безпілотних літальних апаратів.

Як учасниця коаліції, Велика Британія збільшить і впорядкує надання Україні Заходом FPV-дронів. Ці БПЛА, як відзначено, довели свою високу ефективність на полі бою, надаючи операторам ситуаційну обізнаність для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

Цей проєкт буде запущений з пакету щодо безпілотників вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив у січні цього року.

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В рамках цього пакету Британія замовить для України тисячі безпілотників FPV, в тому числі у британських виробників, що дасть поштовх розвитку галузі та сприятиме досягненню пріоритетного завдання прем'єр-міністра щодо зростання економіки, заявили в уряді.

"Велика Британія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і виділили 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником БПЛА для України", – зазначив міністр оборони Грант Шаппс.

Нагадаємо: Раніше в інтерв’ю "ЄП" британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України, на які Британії виділить 200 млн фунтів стерлінгів, вироблятимуться на території обох країн.

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