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Коалиция дронов: Великобритания и Латвия предоставят Украине тысячи беспилотников

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 15:53
Коалиция дронов: Великобритания и Латвия предоставят Украине тысячи беспилотников
Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Великобритания и Латвия передадут Украине тысячи беспилотников как солидеры большой международной коалиции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского правительства

Прямая речь министра обороны Великобритании Гранта Шаппса: "Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия возглавят международную коалицию по развитию жизненно важных для Украины беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях".

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Детали: Шаппс объявил в четверг, что Великобритания вместе с Латвией возглавит большую коалицию по предоставлению Украине беспилотных летательных аппаратов.

Как участница коалиции, Великобритания увеличит и упорядочит предоставление Украине Западом FPV-дронов. Эти БПЛА, как отмечено, доказали свою высокую эффективность на поле боя, предоставляя операторам ситуационную осведомленность для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Этот проект будет запущен из пакета по беспилотникам стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе этого года. 

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В рамках этого пакета Великобритания закажет для Украины тысячи беспилотников FPV, в том числе у британских производителей, что даст толчок развитию отрасли и будет способствовать достижению приоритетной задачи премьер-министра по росту экономики, заявили в правительстве.

"Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается – в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и выделили 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком БПЛА для Украины", – отметил министр обороны Грант Шаппс.

Напомним: Ранее в интервью "ЕП" британский посол в Киеве Мартин Харрис рассказал, что дроны для Украины, на которые Британии выделит 200 млн фунтов стерлингов, будут производиться на территории обеих стран.

Полное интервью с послом Харрисом смотрите на нашем Youtube-канале

Темы: коалициябеспилотникиУкраинаоружие
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