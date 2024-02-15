Топпосадовці США в Мюнхені заспокоюватимуть Європу після заяв Трампа – ЗМІ

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та держсекретар Ентоні Блінкен на щорічній Мюнхенській безпековій конференції намагатимуться запевнити союзників у тому, що США є відданими в справі захисту їхньої безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За інформацією Reuters, віцепрезидентка США має виголосити те, що помічники називають важливою промовою про "важливість виконання ролі США як світового лідера" перед зустріччю з американськими законодавцями, президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Гарріс та Блінкен візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції менш ніж через тиждень після того, як експрезидент США Дональд Трамп та лідер республіканської номінації заявив, що не захищатиме союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Передісторія:

У суботу на передвиборчому заході Трамп розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всупереч заклику Трампа Альянс не повинен виокремлювати ті країни, які не досягли показника у 2% витрат на оборону.

Він також нагадав, що усі європейські держави вже взяли зобов’язання збільшити свої оборонні витрати, а у 2024 році кількість держав, які досягнуть цього показника, зросте до рекордного рівня.

Як повідомлялося, у середу генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.