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Топпосадовці США в Мюнхені заспокоюватимуть Європу після заяв Трампа – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 17:01
Топпосадовці США в Мюнхені заспокоюватимуть Європу після заяв Трампа – ЗМІ
Ентоні Блінкен, Камала Гарріс, фото: Getty Images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та держсекретар Ентоні Блінкен на щорічній Мюнхенській безпековій конференції намагатимуться запевнити союзників у тому, що США є відданими в справі захисту їхньої безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За інформацією Reuters, віцепрезидентка США має виголосити те, що помічники називають важливою промовою про "важливість виконання ролі США як світового лідера" перед зустріччю з американськими законодавцями, президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Гарріс та Блінкен візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції менш ніж через тиждень після того, як експрезидент США Дональд Трамп та лідер республіканської номінації заявив, що не захищатиме союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Передісторія:

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Теми: СШАЄСТрамп
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