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Топ-чиновники США в Мюнхене будут успокаивать Европу после заявлений Трампа – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 17:01
Топ-чиновники США в Мюнхене будут успокаивать Европу после заявлений Трампа – СМИ
Энтони Блинкен, Камала Харрис, фото: Getty Images

Вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности будут пытаться заверить союзников в том, что США преданы в деле защиты их безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По информации Reuters, вице-президент США должна произнести то, что помощники называют важной речью о "важности выполнения роли США как мирового лидера" перед встречей с американскими законодателями, президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Харрис и Блинкен примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности менее чем через неделю после того, как экс-президент США Дональд Трамп и лидер республиканской номинации заявил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Что предшествовало:

  • В субботу на предвыборном мероприятии Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.
  • В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопреки призыву Трампа Альянс не должен выделять те страны, которые не достигли показателя в 2% расходов на оборону.
  • Он также напомнил, что все европейские государства уже взяли обязательство увеличить свои оборонные расходы, а в 2024 году количество государств, которые достигнут этого показателя, возрастет до рекордного уровня.
  • Как сообщалось, в среду генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

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Темы: СШАЕСТрамп
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