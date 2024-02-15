У НАТО не прогнозують наступу РФ в Україні навесні

Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці.

Джерело: про це заявив журналістам у Брюсселі високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності

Деталі: За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

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"Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію", – заявив представник керівництва Альянсу.

Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.

"Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося би провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни", – переконаний посадовець.

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Представник НАТО наголосив, що це не суперечить активізації бойових дій на окремих ділянках фронту – на думку НАТО, РФ свідомо обрала саме такий шлях.

"Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається у Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо", – підкресли він.

У НАТО, утім, не мають інформації, чи не розпочнеться мобілізація після виборів, що свідчитиме про початок підготовки до подальших дій.

Як повідомляла "Європейська правда", найгарячішою темою зустрічі міністрів оборони НАТО стала ситуація після заяв Дональда Трампа. Дивіться пояснення у відео "Трамп проти НАТО, але це збільшує допомогу ЗСУ".

Крім того, за підсумками зустрічі у Брюсселі Члени НАТО зобов’язалися поставити ЗСУ мільйон дронів. Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.