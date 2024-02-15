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В НАТО не прогнозируют наступления РФ в Украине весной

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 18:10
В НАТО не прогнозируют наступления РФ в Украине весной
Фото оккупанта - Getty Images

Аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украину в ближайшие месяцы.

Источник: об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник НАТО, общавшийся на условиях анонимности

Детали: По словам источника, НАТО не видит ни возможности, ни подготовки к нападению со стороны РФ.

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"Как бы ни была тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию", - заявил представитель руководства Альянса.

Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени и пока не запущен.

"Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать дорогой до выборов. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление весной", - убежден чиновник.

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Представитель НАТО подчеркнул, что это не противоречит активизации боевых действий на отдельных участках фронта – по мнению НАТО, РФ сознательно избрала именно такой путь.

"Будет фокус на символических небольших операциях вроде того, что происходит в Авдеевке, но стратегического наступления мы не ждем", - подчеркнул он.

В НАТО, однако, нет информации, не начнется ли мобилизация после выборов, что будет свидетельствовать о начале подготовки к дальнейшим действиям.

Как сообщала "Европейская правда", горячей темой встречи министров обороны НАТО стала ситуация после заявлений Дональда Трампа. Смотрите пояснения в видео "Трамп против НАТО, но это увеличивает помощь ВСУ".

Кроме того, по итогам встречи в Брюсселе Члены НАТО обязались поставить ВСУ миллион дронов. Также стало известно, что НАТО и Украина создают общий учебный центр в Польше.

Темы: войнаНАТО
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