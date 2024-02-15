У Конгресі є мінімум два "плани Б", як схвалити американську допомогу Україні

У Конгресі США обговорюють шляхи схвалення допомоги для України. Є запасні варіанти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Найбільш оптимальний варіант, який обговорюють законодавці нижньої палати Конгресу, полягає в застосуванні discharge petition – процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера.

Реклама:

Для застосування discharge petition потрібно зібрати підписи простої більшості членів Палати представників, тобто 218. У демократів уже є петиція з 213 підписами, яку вони готували минулого року під час дискусій щодо підвищення стелі державного боргу США.

Новий член Палати представників від демократів Том Суоззі (обраний після виключення з палати республіканця Джорджа Сантоса), ймовірно, також поставить свій підпис. Але кілька демократів-прогресивістів можуть свої підписи відкликати, бо вони виступають проти військової допомоги Ізраїлю.

Тож для успіху discharge petition демократам у нижній палаті Конгресу потрібно заручитись підтримкою кількох республіканців. Для них це політичний ризик, позаяк вони відкрито виступають проти свого керівництва. Наразі публічно про можливість приєднатись до петиції заявив тільки один республіканець Грег Мерфі.

ВІДЕО ДНЯ

Другий альтернативний варіант схвалення допомоги Україні в Конгресі, про який дізнався The Hill, передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, який містив би заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню.

За словами одного з ініціаторів, республіканця Дона Бейкона, вартість пакета становитиме близько 60 мільярдів доларів, з яких приблизно 40 мільярдів піде на Україну. Вони вважають, що їхній законопроєкт має більше шансів на ухвалення, бо не містить коштів на гуманітарну допомогу палестинцям у Газі – що могло відвернути республіканців.

Нагадаємо: Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Читайте також: Заручники атаки на Байдена: що заважає Україні отримати фінансування від США.