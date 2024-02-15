У Конгресса есть минимум два "плана Б", как одобрить американскую помощь Украине

В Конгрессе США обсуждают пути одобрения помощи для Украины. Есть запасные варианты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Наиболее оптимальный вариант, который обсуждают законодатели нижней палаты Конгресса, заключается в применении discharge petition – процедуры, которая позволяет вынести вопрос на голосование в обход комитетов и спикера.

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Для применения discharge petition нужно собрать подписи простого большинства членов Палаты представителей, то есть 218. У демократов уже есть петиция с 213 подписями, которую они готовили в прошлом году во время дискуссий по повышению потолка государственного долга США.

Новый член Палаты представителей от демократов Том Суоззи (избранный после исключения из палаты республиканца Джорджа Сантоса), вероятно, также поставит свою подпись. Но несколько демократов-прогрессивистов могут свои подписи отозвать, потому что они выступают против военной помощи Израилю.

Поэтому для успеха discharge petition демократам в нижней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой нескольких республиканцев. Для них это политический риск, поскольку они открыто выступают против своего руководства. Сейчас публично о возможности присоединиться к петиции заявил только один республиканец Грег Мерфи.

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Второй альтернативный вариант одобрения помощи Украине в Конгрессе, о котором узнал The Hill, предусматривает принятие альтернативного законопроекта, который содержал бы меры для безопасности границы США с Мексикой и финансирование Израиля, Украины и Тайваня.

По словам одного из инициаторов, республиканца Дона Бейкона, стоимость пакета составит около 60 млрд долларов, из которых примерно 40 млрд пойдет на Украину. Они считают, что их законопроект имеет больше шансов на принятие, потому что не содержит средств на гуманитарную помощь палестинцам в Газе – что могло отвлечь республиканцев.

Напомним: На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.

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