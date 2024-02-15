Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Соратниця Трампа у відповідь на заклик допомогти Україні запропонувала "поцілувати її в дупу"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 18:48
Соратниця Трампа у відповідь на заклик допомогти Україні запропонувала поцілувати її в дупу
Марджорі Тейлор Грін. Фото: Getty Images

Після того, як міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні, республіканка і соратниця Дональда Трампа у Палаті представників Марджорі Тейлор Грін запропонувала бритнацю "поцілувати її в дупу".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Грін дорікнула Девіду Кемерону після того, як він закликав американських законодавців надати військову допомогу Україні. Він закликав конгресменів не "піддаватися тиранам", як це зробили деякі діячі під час сходження до влади Адольфа Гітлера.

Реклама:

"(Кемерону) потрібно турбуватися про власну країну, і, чесно кажучи, він може поцілувати мене в дупу", – сказала Грін в інтерв'ю Sky News в середу після коментарів Кемерона.

У відповідь на її коментар Кемерон наполіг на тому, що не хоче "читати лекції" США щодо фінансування України. Виступаючи на пресконференції в Польщі в четвер, Кемерон намагався заспокоїти напруженість, водночас закликаючи американських республіканців надати подальшу фінансову та військову допомогу Україні.

"Ми не повинні дозволити Путіну думати, що він може перечекати нас або протриматися довше, і саме тому це голосування в Конгресі має вирішальне значення", – сказав Кемерон.

ВІДЕО ДНЯ

"І я кажу це як людина, яка жодним чином не хоче читати лекції американським друзям або говорити американським друзям, що їм робити", – сказав він, додавши, що має "глибоку і незмінну любов" до США.

Цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але цей проєкт зіткнувся з опором у Палаті представників та критику Дональда Трампа. 

Трамп, зокрема, наполягає на наданні Україні допомоги не у вигляді безповоротних коштів, а у вигляді кредиту.

Спікер Джонсон раніше заявив, що не винесе на голосування законопроєкт, який не містить кроків із захисту південного кордону США. Але деякі республіканці вже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.

Теми: СШАТрампУкраїнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
У Конгресі є мінімум два "плани Б", як схвалити американську допомогу Україні
Столтенберг вважає, що США не вийдуть з НАТО: пояснив чому
Спікер Держдуми заявив, що американці хочуть президента Путіна
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:45
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: