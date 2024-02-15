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Соратница Трампа в ответ на призыв помочь Украине предложила "поцеловать ее в задницу"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 18:48
Соратница Трампа в ответ на призыв помочь Украине предложила поцеловать ее в задницу
Марджори Тейлор Грин. Фото: Getty Images

После того, как министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США одобрить помощь Украине, республиканка и соратница Дональда Трампа в Палате представителей Марджори Тейлор Грин предложила британцу "поцеловать ее в задницу".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Грин упрекнула Кэмерона после того, как он призвал американских законодателей оказать военную помощь Украине. Он призвал конгрессменов не "поддаваться тиранам", как это сделали некоторые деятели во время восхождения к власти Адольфа Гитлера.

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"(Кэмерону) нужно беспокоиться о собственной стране, и, честно говоря, он может поцеловать меня в задницу", – сказала Грин в интервью Sky News в среду после комментариев Кэмерона.

В ответ на ее комментарий Кэмерон настоял на том, что не хочет "читать лекции" США относительно финансирования Украины. Выступая на пресс-конференции в Польше в четверг, Кэмерон пытался успокоить напряженность, одновременно призывая американских республиканцев предоставить дальнейшую финансовую и военную помощь Украине.

"Мы не должны позволить Путину думать, что он может переждать нас или продержаться дольше, и именно поэтому это голосование в Конгрессе имеет решающее значение", – сказал Кэмерон.

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"И я говорю это как человек, который никоим образом не хочет читать лекции американским друзьям или говорить американским друзьям, что им делать", – сказал он, добавив, что имеет "глубокую и неизменную любовь" к США.

На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины. Но этот проект столкнулся с сопротивлением в Палате представителей и критикой Дональда Трампа. 

Трамп, в частности, настаивает на предоставлении Украине помощи не в виде безвозвратных средств, а в виде кредита.

Спикер Джонсон ранее заявил, что не вынесет на голосование законопроект, который не содержит шагов по защите южной границы США. Но некоторые республиканцы уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.

Темы: СШАТрампУкраинаВеликобритания
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