У Києві 14 лютого були чергові рекорди температури

У столиці зафіксували чергові рекорди температури повітря.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що за даними спостережень метеостанції, 14 лютого 2024 року мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року і склала 3,1°С.

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Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.

Загалом за півмісяця у Києві оновлено шість температурних рекордів, зазначають метеорологи.