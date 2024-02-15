У Києві 14 лютого були чергові рекорди температури
Четвер, 15 лютого 2024, 19:10
У столиці зафіксували чергові рекорди температури повітря.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в соцмережах
Деталі: Повідомляється, що за даними спостережень метеостанції, 14 лютого 2024 року мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року і склала 3,1°С.
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Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.
Загалом за півмісяця у Києві оновлено шість температурних рекордів, зазначають метеорологи.