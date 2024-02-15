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В Киеве 14 февраля были очередные рекорды температуры

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 19:10
В Киеве 14 февраля были очередные рекорды температуры
фото обсерватории Срезневского

В столице были зафиксированы очередные рекорды температуры воздуха.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в соцсетях

Детали: Сообщается, что по данным наблюдений метеостанции, 14 февраля 2024 года минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 1,1°С рекордное значение 1997 года и составила 3,1°С.

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Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 5,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1975 года на 0,6°С.

Всего за полмесяца в Киеве обновлено шесть температурных рекордов, отмечают метеорологи.

Темы: погодаКиев
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