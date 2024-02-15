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У Польщі заявили про затримання українця, що був диверсантом РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 20:41
У Польщі заявили про затримання українця, що був диверсантом РФ
Ілюстративне Фото: Getty Images

В уряді Польщі повідомили, що в країні затримали громадянина України, який діяв за дорученням спецслужб РФ.

Джерело: повідомлення на сайті польського уряду, пише "Європейська правда"

Деталі: Затримання українського громадянина відбулося 31 січня у Вроцлаві, згідно з інформацією польського уряду. 

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"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка, який, діючи в організованому злочинному угрупованні, на замовлення російських спецслужб готував вчинення диверсійно-саботажних дій, що полягали, зокрема, у підпалі об'єктів на території Вроцлава", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про об'єкти, розташовані в безпосередній близькості до інфраструктури стратегічного значення.

Представництва Агенства внутрішньої безпеки в Познані під час обшуку речей чоловіка виявили докази планованого злочину.

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Розпочато розслідування, за яким затриманому пред'явлено обвинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру, а також у плануванні на замовлення російських спецслужб диверсійної діяльності на території Республіки Польща, яка полягала б у підпалі об'єктів у Вроцлаві. 

За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. 

Суд за клопотанням прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці.

Розслідування веде Вроцлавський відділ представництва Агентства внутрішньої безпеки в Познані під наглядом Нижньосілезького відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією у Вроцлаві.

Нагадаємо, в грудні суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.

Шістнадцятьом фігурантам у листопаді оголосили звинувачення у шпигунстві.

Теми: ПольщаРосіяУкраїнадиверсанти
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