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Зеленський розпочинає закордонну поїздку, провів низку нарад

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 лютого 2024, 22:31
Зеленський розпочинає закордонну поїздку, провів низку нарад
Скриншот - ОП

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого записав звернення з потяга та повідомив, що провів напередодні закордонного відрядження низку нарад: щодо безпекової архітектури та прикордонної ситуації з Польщею.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Друге – провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху.

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Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди".

Деталі: Також президент провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею, доручив прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою.

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Пряма мова: "Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів.

Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна разом із Польщею має визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських.

Теми: Зеленський
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