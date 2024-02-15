Зеленский начинает заграничную поездку, провел ряд совещаний

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение 15 февраля с поезда и сообщил, что провел накануне заграничной командировки ряд совещаний: по архитектуре безопасности и пограничной ситуации с Польшей.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Второе – сегодня провел несколько подготовительных совещаний перед нашей международной активностью. Сейчас как раз на пути.

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Запланированы веские встречи с партнерами. Новые сделки. Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины и, уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужно всегда".

Детали: Также президент провел совещание по пограничной ситуации с Польшей, поручил премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой.

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Прямая речь: "Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров.

Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными. Мы, несмотря ни на что, защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему".

Детали: Зеленский отметил, что Украина вместе с Польшей должна определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских.