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Кірбі заявив, що США звернуться до Росії через її наміри створити зброю проти супутників

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 22:45
Кірбі заявив, що США звернуться до Росії через її наміри створити зброю проти супутників
Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про "загрозу національній безпеці" з боку Росії, які з’явились напередодні.

Джерело: Кірбі на брифінгу в Білому домі 15 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Представник Ради нацбезпеки США підтвердив, що загроза "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія", але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.

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"Йдеться не про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинити фізичне знищення тут, на Землі. Однак, ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і будемо продовжувати ставитися до неї дуже серйозно", – додав він.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден у зв’язку із отриманими даними розпорядився провести брифінги для лідерів Конгресу, здійснити "пряму дипломатичну взаємодію з Росією, нашими союзниками і партнерами, а також іншими країнами світу".

У Білому домі також висловили нерозуміння рішенням голови комітету з питань розвідки Палати представників США Майка Тернера розкрити розвідувальні дані публічно.

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.

Теми: СШАРосіязброя
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