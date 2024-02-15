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Кирби заявил, что США обратятся к России из-за ее намерений создать оружие против спутников

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 22:45
Кирби заявил, что США обратятся к России из-за ее намерений создать оружие против спутников
Фото - Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения об "угрозе национальной безопасности" со стороны России, которые появились накануне.

Источник: Кирби на брифинге в Белом доме 15 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Представитель Совета нацбезопасности США подтвердил, что угроза "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но отметил, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а намерениях Москвы развивать соответствующие средства.

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"Речь идет не об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызвать физическое уничтожение здесь, на Земле. Тем не менее, мы внимательно следим за этой российской деятельностью и будем продолжать относиться к ней очень серьезно", – добавил он.

По словам Кирби, президент США Джо Байден в связи с полученными данными распорядился провести брифинги для лидеров Конгресса, осуществить "прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, нашими союзниками и партнерами, а также другими странами мира".

В Белом доме также выразили непонимание решением председателя комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть разведывательные данные публично.

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Соединенные Штаты сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

Москва видит в заявлениях США об угрозе нацбезопасности попытку убедить республиканцев в Конгрессе одобрить проект с помощью для Украины.

Темы: СШАРосcияоружие
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