Ізраїль завдав авіударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану – ЦАХАЛ

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляють про завдані удари по військових об'єктах "Хезболли" півдні Лівану.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: У повідомленні ЦАХАЛу йдеться про те, що ізраїльські винищувачі "завдали ударів по трьох військових об'єктах "Хезболли" в районах Кантара, Яріне і Тайїбе на півдні Лівану".

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Крім того, додає ЦАХАЛ, було також завдано удару по об'єкту "Хезболли" в районі Лаббуне на півдні Лівану.