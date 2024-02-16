Израиль нанес авиудары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана – ЦАХАЛ

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают о нанесенных ударах по военным объектам "Хезболлы" юге Ливана.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: В сообщении ЦАХАЛа говорится о том, что израильские истребители "нанесли удары по трем военным объектам "Хезболлы" в районах Кантара, Ярине и Тайибе на юге Ливана".

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Кроме того, добавляет ЦАХАЛ, был также нанесен удар по объекту "Хезболлы" в районе Лаббуне на юге Ливана.