Израиль нанес авиудары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана – ЦАХАЛ
Пятница, 16 февраля 2024, 00:58
Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщают о нанесенных ударах по военным объектам "Хезболлы" юге Ливана.
Источник: ЦАХАЛ
Детали: В сообщении ЦАХАЛа говорится о том, что израильские истребители "нанесли удары по трем военным объектам "Хезболлы" в районах Кантара, Ярине и Тайибе на юге Ливана".
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Кроме того, добавляет ЦАХАЛ, был также нанесен удар по объекту "Хезболлы" в районе Лаббуне на юге Ливана.