У Байдена застерегли Путіна від втручання в американські вибори
П'ятниця, 16 лютого 2024, 01:58
Адміністрація президента США Джо Байднена застерігає російського диктатора Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв.
Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Путін має стояти осторонь наших виборів".
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Деталі: Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.
Пряма мова: "Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі – і, звісно, її діям в Україні".