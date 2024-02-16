У Байдена застерегли Путіна від втручання в американські вибори

Адміністрація президента США Джо Байднена застерігає російського диктатора Володимира Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Путін має стояти осторонь наших виборів".

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Деталі: Таким чином Кірбі відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

Пряма мова: "Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі – і, звісно, її діям в Україні".