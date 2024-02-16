У Байдена предостерегли Путина от вмешательства в американские выборы
Пятница, 16 февраля 2024, 01:58
Администрация президента США Джо Байдена предостерегает российского диктатора Владимира Путина от вмешательства в американские выборы, в том числе путем личных заявлений.
Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Путин должен стоять в стороне от наших выборов".
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Детали: Таким образом Кирби ответил на просьбу журналистов прокомментировал последние заявления лидера РФ, якобы ему выгодно, чтобы Джо Байден был переизбран на второй срок.
Прямая речь: "Я думаю, Путин очень хорошо знает, что эта администрация делала, чтобы противостоять злонамеренному влиянию РФ во всем мире – и, конечно, ее действиям в Украине".