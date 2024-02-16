Колишнього інформатора ФБР звинувачують у брехні проти Байденів – CNN

Спеціальний прокурор Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова у брехні про причетність президента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена до ділових відносин з українською енергетичною компанією Burisma.

Джерело: CNN

Деталі: 43-річному Смирнову пред'явлені звинувачення у зв'язку з брехнею ФБР і створенням фальшивих записів.

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В обвинувальному висновку стверджується, що розповідь Смирнова ФБР "була вигадкою, сумішшю нічим не примітних ділових зустрічей і контактів, які справді мали місце бути, але пізніше, ніж він стверджував, і з метою просування Burisma послуг і продуктів відповідача, а не для обговорення хабарів (Джо Байдену), коли він був на своїй посаді".

Згідно з судовими матеріалами, Смирнов повідомив агенту ФБР, що розмовляв з власником Burisma про зусилля компанії щодо купівлі компанії в Сполучених Штатах.

Як стверджується в обвинувальному акті, у своєму звіті ФБР Смирнов також зазначив, що до складу ради директорів Burisma входила особа, яку він назвав "Бізнесмен 1", а також син особи, яку він назвав "Державний службовець 1". Хоча в обвинувальному акті ці особи не ідентифіковані, джерела ідентифікували "державного службовця 1" як Джо Байдена, а "бізнесмена 1" – як Гантера Байдена.

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Під час президентської кампанії Джо Байдена Смирнов нібито подав до ФБР звіти про дві зустрічі з керівниками Burisma у 2015 та 2016 роках, під час яких керівники визнали, що найняли Гантера Байдена, щоб він "захищав нас через свого батька від усіляких проблем".

Смирнов також нібито повідомив, що керівники заплатили по 5 мільйонів доларів Джо і Хантеру Байдену, коли Джо Байден був віце-президентом, щоб Хантер "вирішував усі ці питання через свого батька", маючи на увазі кримінальне розслідування, яке проводив тодішній український генеральний прокурор щодо Burisma.

"Насправді відповідач контактував з керівниками Burisma у 2017 році… тобто тоді, коли (Джо Байден) не мав можливості впливати на політику США, і коли Генеральний прокурор вже не обіймав свою посаду", – йдеться в обвинувальному висновку.

Нагадаємо: Розслідування щодо Гантера Байдена розпочалося наприкінці 2018 року і було пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства та законів про відмивання грошей, а також з його бізнес-операціями у закордонних країнах, переважно в Китаї. Про це стало відомо у 2020 році.

У жовтні 2022 року The Washington Post повідомила, що федеральні агенти вважають, що зібрали достатньо доказів для звинувачення Хантера Байдена у злочинах, пов'язаних із наданням неправдивих відомостей пі зброї, а також з податками.

Восени 2019 року президент США Дональд Трамп нібито натиснув на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи від нього розслідувати діяльність Байдена-молодшого в українській компанії Burisma. Внаслідок оприлюднення цієї інформації, Палата представників конгресу оголосила імпічмент Трампу, але Сенат відмовився відправляти його у відставку.

Федеральні слідчі нібито перевіряли у зв'язку з так званою "справою компанії Burisma" лобістську фірму Blue Star Strategies, до ради якої формально входив Хантер Байден. Проте підстав для висування звинувачень за підсумками цього розслідування не знайшлося.

Детальніше про це читайте у статті "ЄвроПравди": Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.