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Бывшего информатора ФБР обвиняют во лжи против Байденов – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 16 февраля 2024, 06:56
Бывшего информатора ФБР обвиняют во лжи против Байденов – CNN
Хантер Бадйен. фото Bloomberg via Getty Images

Специальный прокурор Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова во лжи о причастности президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена к деловым отношениям с украинской энергетической компанией Burisma.

Источник: CNN

Детали: 43-летнему Смирнову предъявлены обвинения в связи с ложью ФБР и созданием фальшивых записей.

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В обвинительном заключении утверждается, что рассказ Смирнова ФБР "был выдумкой, смесью ничем не примечательных деловых встреч и контактов, которые действительно имели место быть, но позже, чем он утверждал, и с целью продвижения Burisma услуг и продуктов ответчика, а не для обсуждения взяток (Джо Байдену), когда он был на своей должности".

Согласно судебным материалам, Смирнов сообщил агенту ФБР, что разговаривал с владельцем Burisma об усилиях компании по покупке компании в Соединенных Штатах.

Как утверждается в обвинительном акте, в своем отчете ФБР Смирнов также отметил, что в состав совета директоров Burisma входило лицо, которое он назвал "Бизнесмен 1", а также сын лица, которое он назвал "Государственный служащий 1". Хотя в обвинительном акте эти лица не идентифицированы, источники идентифицировали "государственного служащего 1" как Джо Байдена, а "бизнесмена 1" - как Хантера Байдена.

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Во время президентской кампании Джо Байдена Смирнов якобы подал в ФБР отчеты о двух встречах с руководителями Burisma в 2015 и 2016 годах, во время которых руководители признали, что наняли Хантера Байдена, чтобы он "защищал нас через своего отца от всевозможных проблем".

Смирнов также якобы сообщил, что руководители заплатили по 5 миллионов долларов Джо и Хантеру Байдену, когда Джо Байден был вице-президентом, чтобы Хантер "решал все эти вопросы через своего отца", имея в виду уголовное расследование, которое проводил тогдашний украинский генеральный прокурор в отношении Burisma.

"На самом деле ответчик контактировал с руководителями Burisma в 2017 году... то есть тогда, когда (Джо Байден) не имел возможности влиять на политику США, и когда Генеральный прокурор уже не занимал свою должность", - говорится в обвинительном заключении.

Напомним: Расследование в отношении Хантера Байдена началось в конце 2018 года и было связано с возможными нарушениями налогового законодательства и законов об отмывании денег, а также с его бизнес-операциями в зарубежных странах, преимущественно в Китае. Об этом стало известно в 2020 году.

В октябре 2022 года The Washington Post сообщила, что федеральные агенты считают, что собрали достаточно доказательств для обвинения Хантера Байдена в преступлениях, связанных с предоставлением ложных сведений об оружии, а также о налогах.

Осенью 2019 года президент США Дональд Трамп якобы надавил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него расследовать деятельность Байдена-младшего в украинской компании Burisma. В результате обнародования этой информации, Палата представителей конгресса объявила импичмент Трампу, но Сенат отказался отправлять его в отставку.

Федеральные следователи якобы проверяли в связи с так называемым "делом компании Burisma" лоббистскую фирму Blue Star Strategies, в совет которой формально входил Хантер Байден. Однако оснований для выдвижения обвинений по итогам этого расследования не нашлось.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена

Темы: БайденСШАсуд
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