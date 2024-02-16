Російських дітей вчать стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ

За 7 кілометрів від норвезького кордону, в селищі Печенега Мурманської області РФ, російські діти тренуються стріляти з автоматів і плести маскувальні сітки.

Джерело: норвезьке медіа NRK

Деталі: 11 лютого редактор Barents Observer Томас Нільсен опублікував у своєму акаунті X кілька фотографій про роботу з дітьми та молоддю в російському селищі Печенега, що межує з норвезьким муніципалітетом Сьор-Варангера.

Реклама:

Hvis noen lurer på hva som foregår rett over grensen i Sør-Varanger sin 🇷🇺 "vennskapskommune" Petsjenga har jeg samlet en liten billedkavalkade om barne- og ungdomsarbeidet.#Skam #Kirkenes #Nikel #СлаваУкраїні! pic.twitter.com/Z92u1TuH6u — Thomas Nilsen (@NilsenThomas) February 11, 2024

На фотографіях зображені російські діти, які проходять навчання зі зброєю – справжніми автоматами Калашникова та муляжами зброї. Також є фотографія дівчинки, яка плете маскувальну сітку.

ВІДЕО ДНЯ

Незалежна організація з перевірки фактів Faktisk перевірила їх. Зображення є скріншотами з відео та фотографій, розміщених у російській соціальній мережі російською військово-патріотичною молодіжною організацією "Юнармія".

Норвезьке медіа NRK показало, як російських дітей вчать стріляти з автоматів поблизу кордону Норвегії. Відео – Юнармії з російської соцмережі pic.twitter.com/Ci2gJ8wcOn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 16, 2024

Томас Нільсен прокоментував: "Я подумав, що було б добре опублікувати деякі фотографії і показати їх людям, тому що я не думаю, що я єдиний, хто здивований… Це абсолютно нове повсякденне життя, яке прийшло прямо до нас. Для тієї частини Норвегії, яка межує з Росією, це жорстоко".

Він зазначив, що навчання молоді Росія проводить на території, яку з Норвегії можна побачити в бінокль.

Одне з відео, як кажуть, було знято в містечку Нікель, що поблизу з Печенегою.

Томас Нільсен, який провів у ньому багато часу, зазначив, що "соціальний ландшафт по той бік кордону повністю змінився" відтоді, як представники Barents Observer туди їздили.

Він вважає, що багато людей в Норвегії не усвідомлюють серйозності змін, які переживає російське суспільство.

"Ми не говоримо про дітей на стрільбищі в Тіволі Гарденс (парк розваг у Копенгагені – ред.), які стріляють з пневматичних гвинтівок. Це тренування професійних, дорослих солдатів, які вчать дітей ходити в строю", – наголосив Нільсен.

Мер прикордонного муніципалітету Сьор-Варангер Магнус Меланд вважає, що договір про дружбу між Сьор-Варангер і Печенгою тепер має бути скасований.

"У мене розривається серце від того, що дітям доводиться проходити через це. Це абсолютно сюрреалістично бачити такі кадри", – сказав він.