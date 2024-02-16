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Російських дітей вчать стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 16 лютого 2024, 11:03
Російських дітей вчать стріляти біля кордону з Норвегією – ЗМІ
Російських дітей вчать стріляти поблизу кордону з Норвегією, фото - Thomas Nilsen у мережі X

За 7 кілометрів від норвезького кордону, в селищі Печенега Мурманської області РФ, російські діти тренуються стріляти з автоматів і плести маскувальні сітки.

Джерело: норвезьке медіа NRK

Деталі: 11 лютого редактор Barents Observer Томас Нільсен опублікував у своєму акаунті X кілька фотографій про роботу з дітьми та молоддю в російському селищі Печенега, що межує з норвезьким муніципалітетом Сьор-Варангера.

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На фотографіях зображені російські діти, які проходять навчання зі зброєю – справжніми автоматами Калашникова та муляжами зброї. Також є фотографія дівчинки, яка плете маскувальну сітку.

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Незалежна організація з перевірки фактів Faktisk перевірила їх. Зображення є скріншотами з відео та фотографій, розміщених у російській соціальній мережі російською військово-патріотичною молодіжною організацією "Юнармія".

Томас Нільсен прокоментував: "Я подумав, що було б добре опублікувати деякі фотографії і показати їх людям, тому що я не думаю, що я єдиний, хто здивований… Це абсолютно нове повсякденне життя, яке прийшло прямо до нас. Для тієї частини Норвегії, яка межує з Росією, це жорстоко".

Він зазначив, що навчання молоді Росія проводить на території, яку з Норвегії можна побачити в бінокль.

Одне з відео, як кажуть, було знято в містечку Нікель, що поблизу з Печенегою. 

Томас Нільсен, який провів у ньому багато часу, зазначив, що "соціальний ландшафт по той бік кордону повністю змінився" відтоді, як представники Barents Observer туди їздили.

Він вважає, що багато людей в Норвегії не усвідомлюють серйозності змін, які переживає російське суспільство.

"Ми не говоримо про дітей на стрільбищі в Тіволі Гарденс (парк розваг у Копенгагені – ред.), які стріляють з пневматичних гвинтівок. Це тренування професійних, дорослих солдатів, які вчать дітей ходити в строю", – наголосив Нільсен.

Мер прикордонного муніципалітету Сьор-Варангер Магнус Меланд вважає, що договір про дружбу між Сьор-Варангер і Печенгою тепер має бути скасований.

 "У мене розривається серце від того, що дітям доводиться проходити через це. Це абсолютно сюрреалістично бачити такі кадри", – сказав він.

Теми: РосіядітиНорвегія
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