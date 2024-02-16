Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российских детей учат стрелять у границы с Норвегией – СМИ

Елена РощинаПятница, 16 февраля 2024, 11:03
Российских детей учат стрелять у границы с Норвегией – СМИ
Российских детей учат стрелять вблизи границы с Норвегией, фото - Thomas Nilsen в сети X

В 7 километрах от норвежской границы, в поселке Печенега Мурманской области РФ, российские дети тренируются стрелять из автоматов и плести маскировочные сетки.

Источник: норвежское медиа NRK

Детали: 11 февраля редактор Barents Observer Томас Нильсен опубликовал в своем аккаунте X несколько фотографий о работе с детьми и молодежью в российском поселке Печенега, граничащем с норвежским муниципалитетом Сёр-Варангера.

Реклама:

На фотографиях изображены российские дети, которые проходят обучение с оружием – настоящими автоматами Калашникова и муляжами оружия. Также есть фотография девочки, которая плетет маскировочную сетку.

ВИДЕО ДНЯ

Независимая организация по проверке фактов Faktisk проверила их. Изображения являются скриншотами из видео и фотографий, размещенных в российской социальной сети российской военно-патриотической молодежной организацией "Юнармия".

Томас Нильсен прокомментировал: "Я подумал, что было бы хорошо опубликовать некоторые фотографии и показать их людям, потому что я не думаю, что я единственный, кто удивлен... Это совершенно новая повседневная жизнь, которая пришла прямо к нам. Для той части Норвегии, которая граничит с Россией, это жестоко".

Он отметил, что обучение молодежи Россия проводит на территории, которую из Норвегии можно увидеть в бинокль.

Одно из видео, как говорят, было снято в городке Никель, что поблизости с Печенегой. 

Томас Нильсен, который провел в нем много времени, отметил, что "социальный ландшафт по ту сторону границы полностью изменился" с тех пор, как представители Barents Observer туда ездили.

Он считает, что многие люди в Норвегии не осознают серьезности изменений, которые переживает российское общество.

"Мы не говорим о детях на стрельбище в Тиволи Гарденс (парк развлечений в Копенгагене – ред.), которые стреляют из пневматических винтовок. Это тренировка профессиональных, взрослых солдат, которые учат детей ходить в строю", – подчеркнул Нильсен.

Мэр приграничного муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Меланд считает, что договор о дружбе между Сёр-Варангер и Печенгой теперь должен быть отменен.

 "У меня разрывается сердце от того, что детям приходится проходить через это. Это абсолютно сюрреалистично видеть такие кадры", – сказал он.

Темы: РосcиядетиНорвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Лавров боится получения Украиной дальнобойного оружия, которое достанет до "сердца России"
Россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 70-летний мужчина
Канада сняла санкции с четырех россиян: в частности экс-жены Фридмана
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: