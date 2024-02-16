Российских детей учат стрелять у границы с Норвегией – СМИ

В 7 километрах от норвежской границы, в поселке Печенега Мурманской области РФ, российские дети тренируются стрелять из автоматов и плести маскировочные сетки.

Источник: норвежское медиа NRK

Детали: 11 февраля редактор Barents Observer Томас Нильсен опубликовал в своем аккаунте X несколько фотографий о работе с детьми и молодежью в российском поселке Печенега, граничащем с норвежским муниципалитетом Сёр-Варангера.

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Hvis noen lurer på hva som foregår rett over grensen i Sør-Varanger sin 🇷🇺 "vennskapskommune" Petsjenga har jeg samlet en liten billedkavalkade om barne- og ungdomsarbeidet.#Skam #Kirkenes #Nikel #СлаваУкраїні! pic.twitter.com/Z92u1TuH6u — Thomas Nilsen (@NilsenThomas) February 11, 2024

На фотографиях изображены российские дети, которые проходят обучение с оружием – настоящими автоматами Калашникова и муляжами оружия. Также есть фотография девочки, которая плетет маскировочную сетку.

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Независимая организация по проверке фактов Faktisk проверила их. Изображения являются скриншотами из видео и фотографий, размещенных в российской социальной сети российской военно-патриотической молодежной организацией "Юнармия".

Норвезьке медіа NRK показало, як російських дітей вчать стріляти з автоматів поблизу кордону Норвегії. Відео – Юнармії з російської соцмережі pic.twitter.com/Ci2gJ8wcOn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 16, 2024

Томас Нильсен прокомментировал: "Я подумал, что было бы хорошо опубликовать некоторые фотографии и показать их людям, потому что я не думаю, что я единственный, кто удивлен... Это совершенно новая повседневная жизнь, которая пришла прямо к нам. Для той части Норвегии, которая граничит с Россией, это жестоко".

Он отметил, что обучение молодежи Россия проводит на территории, которую из Норвегии можно увидеть в бинокль.

Одно из видео, как говорят, было снято в городке Никель, что поблизости с Печенегой.

Томас Нильсен, который провел в нем много времени, отметил, что "социальный ландшафт по ту сторону границы полностью изменился" с тех пор, как представители Barents Observer туда ездили.

Он считает, что многие люди в Норвегии не осознают серьезности изменений, которые переживает российское общество.

"Мы не говорим о детях на стрельбище в Тиволи Гарденс (парк развлечений в Копенгагене – ред.), которые стреляют из пневматических винтовок. Это тренировка профессиональных, взрослых солдат, которые учат детей ходить в строю", – подчеркнул Нильсен.

Мэр приграничного муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Меланд считает, что договор о дружбе между Сёр-Варангер и Печенгой теперь должен быть отменен.

"У меня разрывается сердце от того, что детям приходится проходить через это. Это абсолютно сюрреалистично видеть такие кадры", – сказал он.