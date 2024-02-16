В ЄС хочуть нарощувати виробництво зброї: за основу візьмуть досвід боротьби з COVID-19

ЄС має стимулювати європейську оборонну промисловість до збільшення виробництва і сприяти консолідації, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю фон дер Ляєн Financial Times

Деталі: За словами президентки, Єврокомісія розробляє стратегію оборонної промисловості, спираючись на досвід використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин проти COVID-19 і для спільних закупівель газу.

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Пряма мова фон дер Ляєн: "Ми повинні витрачати більше, ми повинні витрачати краще, ми повинні витрачати по-європейськи".

Деталі: Повідомляється, що план модернізації європейського військово-промислового комплексу мають оприлюднити цього місяця. Його мають схвалити усі країни-члени ЄС, деякі з яких можуть чинити опір зусиллям Комісії щодо централізації рішень про оборонні інвестиції.

ЄС хоче максимізувати значне збільшення військових витрат країн-членів після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну, щоб створити більшу, міцнішу і ефективнішу європейську оборонну промисловість.

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За словами фон дер Ляєн, оборонний ринок ЄС "дуже фрагментований, і це потрібно змінити".

Неназвані європейські посадовці у коментарі виданню розповіли, що пропозиції в плані Єврокомісії включають використання бюджету ЄС для збільшення фінансування на додаток до спільних контрактів на постачання озброєнь, підписаних країнами-членами, а також гарантії того, що продукція буде куплена.

Видання зазначає, що це нагадує зусилля Єврокомісії з розгортання виробництва вакцин проти коронавірусу, що у підсумку призвело до різкого зростання європейського виробництва.

Зазначається, що пропозиція фон дер Ляєн допоможе впорядкувати оборонну промисловість Європи, яка значною мірою розділена за національною ознакою, і заохотить більше витрачати на європейську продукцію замість того, щоб купувати її в третіх країнах, таких як США.

"Нам потрібно підвищити рентабельність інвестицій тут, в ЄС. Нам потрібна справедлива частка грошей європейських платників податків, які витрачаються всередині Європейського Союзу. Ми повинні працювати зі стимулами, щоб країнам-членам було краще працювати разом. Скажімо, ви хочете новий танк? Що ж, гуртуйтеся!", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що короткостроковий "критичний фокус" посилення оборони полягатиме у продовженні поставок зброї Україні, але загалом ця стратегія покликана зміцнити довгострокову безпеку Європи.

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