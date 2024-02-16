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В ЕС хотят наращивать производство оружия: за основу возьмут опыт борьбы с COVID-19

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 16 февраля 2024, 11:21
В ЕС хотят наращивать производство оружия: за основу возьмут опыт борьбы с COVID-19
Урсула фон дер Ляйен. Фото с X

ЕС должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к увеличению производства и способствовать консолидации, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью фон дер Ляйен Financial Times

Детали: По словам президента, Еврокомиссия разрабатывает стратегию оборонной промышленности, опираясь на опыт использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и для совместных закупок газа.

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Прямая речь фон дер Ляйен: "Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски".

Детали: Сообщается, что план модернизации европейского военно-промышленного комплекса должны обнародовать в этом месяце. Его должны одобрить все страны-члены ЕС, некоторые из которых могут сопротивляться усилиям Комиссии по централизации решений об оборонных инвестициях.

ЕС хочет максимизировать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину, чтобы создать большую, более прочную и эффективную европейскую оборонную промышленность.

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По словам фон дер Ляйен, оборонный рынок ЕС "очень фрагментирован, и это нужно изменить".

Неназванные европейские чиновники в комментарии изданию рассказали, что предложения в плане Еврокомиссии включают использование бюджета ЕС для увеличения финансирования в дополнение к совместным контрактам на поставку вооружений, подписанных странами-членами, а также гарантии того, что продукция будет куплена.

Издание отмечает, что это напоминает усилия Еврокомиссии по развертыванию производства вакцин против коронавируса, что в итоге привело к резкому росту европейского производства.

Отмечается, что предложение фон дер Ляйен поможет упорядочить оборонную промышленность Европы, которая в значительной степени разделена по национальному признаку, и поощрит больше тратить на европейскую продукцию вместо того, чтобы покупать ее в третьих странах, таких как США.

"Нам нужно повысить рентабельность инвестиций здесь, в ЕС. Нам нужна справедливая доля денег европейских налогоплательщиков, которые тратятся внутри Европейского Союза. Мы должны работать со стимулами, чтобы странам-членам было лучше работать вместе. Скажем, вы хотите новый танк? Что ж, объединяйтесь!", − подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что краткосрочный "критический фокус" усиления обороны будет заключаться в продолжении поставок оружия Украине, но в целом эта стратегия призвана укрепить долгосрочную безопасность Европы.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что в Европейском Союзе рассматривают возможность создания новой должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет заниматься промышленными аспектами оборонной политики.
  • Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.

Темы: ЕСоружие
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