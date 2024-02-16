Західні чиновники все більше вірять, що Росія може напасти на країну НАТО − FT

Уряди західних країн стали все частіше попереджати про можливий напад Росії на країни НАТО − такі застереження ґрунтуються на основі нових оцінок військового потенціалу Росії і її загроз безпеці Альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Пряма мова представника британської військової розвідки: "Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії".

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Деталі: Інший британський військовий посадовець додав, що войовничі "наміри Росії все ще існують": "Її сухопутні війська в Україні були деградовані, але її військово-повітряні і військово-морські сили в основному не зазнали втрат, і Росія все ще залишається великою ядерною державою".

Однією з причин занепокоєння західних посадовців називають відродження Росією своєї оборонної галузі за останній рік, яке відбулося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

Видання повідомляє, що за рік Росія виробила 4 млн артилерійських снарядів і кілька сотень танків. А за прогнозами українських посадовців, цього року вона призве ще 400 тисяч осіб, не вдаючись до повномасштабної мобілізації.

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Крім того, більшість західних посадовців вважать, що Росія −попри значні втрати в Україні − зможе відновити свої сили протягом 5-6 років.

Один європейський високопосадовець заявив, що "намір і здатність" Росії напасти на країну НАТО до кінця десятиліття є "майже консенсусом" у військовому альянсі.

"Єдиною змінною є можливість", – додав він.

Видання також наводить слова неназваного українського посадовця, який зазначив, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що Путін готується до війни проти країн Балтії.

Однак деякі члени Альянсу скептично ставляться до того, що президент Росії має намір напасти на члена НАТО.

Зокрема високопоставлений представник американського оборонного відомства вважає, що Путін "серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче воювати з НАТО".

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