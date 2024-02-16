Западные чиновники все больше верят, что Россия может напасть на страну НАТО − FT

Правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Прямая речь представителя британской военной разведки: "Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт является более вероятным, чем когда-либо в новейшей истории".

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Детали: Другой британский военный чиновник добавил, что воинственные "намерения России все еще существуют": "Ее сухопутные войска в Украине были деградированы, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в основном не понесли потерь, и Россия все еще остается большой ядерной державой".

Одной из причин беспокойства западных чиновников называют возрождение Россией своей оборонной отрасли за последний год, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

Издание сообщает, что за год Россия произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. А по прогнозам украинских чиновников, в этом году она призовет еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации.

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Кроме того, большинство западных чиновников считают, что Россия − несмотря на значительные потери в Украине − сможет восстановить свои силы в течение 5-6 лет.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО до конца десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность", − добавил он.

Издание также приводит слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что Киев имеет "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.

Однако некоторые члены Альянса скептически относятся к тому, что президент России намерен напасть на члена НАТО.

В частности, высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства считает, что Путин "серьезно относится к нашим обязательствам по статье 5 и не хочет воевать с НАТО".

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