Буданов: Донбас буде важче повернути, ніж Крим

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що тимчасово окупований Донбас буде важче повернути, ніж Крим.

Джерело: Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation

Пряма мова Буданова: "Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим − це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому. Сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму. Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго".

Реклама:

Деталі: За його словами, у питання звільнення Криму необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст.

"Решта − лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше", − наголосив Буданов.

Він також переконаний, що у випадку втрати Криму Росія не наважиться на ядерну ескалацію.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Буданова: "Приводів для застосування ядерної зброї вже було дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють. Але для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування".