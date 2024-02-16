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Буданов: Донбас буде важче повернути, ніж Крим

Ірина БалачукП'ятниця, 16 лютого 2024, 13:09
Буданов: Донбас буде важче повернути, ніж Крим
Кирило Буданов. Фото з сайту ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що тимчасово окупований Донбас буде важче повернути, ніж Крим.

Джерело: Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation

Пряма мова Буданова: "Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим − це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому. Сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор до Криму. Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго".

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Деталі: За його словами, у питання звільнення Криму необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст.

"Решта − лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше", − наголосив Буданов.

Він також переконаний, що у випадку втрати Криму Росія не наважиться на ядерну ескалацію.

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Пряма мова Буданова: "Приводів для застосування ядерної зброї вже було дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють. Але для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування".

Теми: БудановКримДонбасдеокупація
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