Буданов: Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что временно оккупированный Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым.

Источник: Буданов в интервью французскому изданию Liberation

Прямая речь Буданова: "Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым − это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина десять лет назад. Сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым. Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго".

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Детали: По его словам, в вопросе освобождения Крыма необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост.

"Остальное − лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", − подчеркнул Буданов.

Он также убежден, что в случае потери Крыма Россия не решится на ядерную эскалацию.

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Прямая речь Буданова: "Поводов для применения ядерного оружия уже было очень много, возможно, десятки. И что с того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют. Но для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение".