Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала 3-х підозрюваних

У Німеччині затримали загалом трьох осіб у справі загибелі 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Їх підозрюють у причетності до вбивства, замаху на вбивство і заподіянні серйозних тілесних ушкоджень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на поліцію землі Північний Рейн-Вестфалія

Деталі: Вранці 16 лютого виконали ордери на арешт 14-річного хлопця із Герне родом з Греції, а також 14-річного і 15-річного хлопців родом із Сирії, що проживають у Гельзенкірхені. Двоє з цих підлітків фігурували і в перших повідомленнях.

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14-річного хлопця після першого затримання відпускали, оскільки доказів для тримання під вартою на той момент було недостатньо.

Розслідування у справі триває.

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