Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала 3-х підозрюваних

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:16
Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала 3-х підозрюваних
Фото: Getty Images

У Німеччині затримали загалом трьох осіб у справі загибелі 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Їх підозрюють у причетності до вбивства, замаху на вбивство і заподіянні серйозних тілесних ушкоджень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на поліцію землі Північний Рейн-Вестфалія

Деталі: Вранці 16 лютого виконали ордери на арешт 14-річного хлопця із Герне родом з Греції, а також 14-річного і 15-річного хлопців родом із Сирії, що проживають у Гельзенкірхені. Двоє з цих підлітків фігурували і в перших повідомленнях.

Реклама:

14-річного хлопця після першого затримання відпускали, оскільки доказів для тримання під вартою на той момент було недостатньо. 

Розслідування у справі триває. 

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 10 лютого 17-річному українцю завдали серйозних поранень на автобусній зупинці у місті Оберхаузен, внаслідок яких він помер у лікарні. Поліція встановила, що цьому передувала суперечка з групою молодих людей, яка почалась в автобусі і потім продовжилася на зупинці. 
  • Також повідомлялося, що 15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа. 

Теми: НімеччинавбивствоУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Німеччина
Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю
Зеленський прибув до Німеччини, попереду "два важливих дні"
ЗМІ: "білий хакер" знайшов "дірку" у використанні німецького сервісу електронної ID
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: