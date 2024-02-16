Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала 3-х підозрюваних
П'ятниця, 16 лютого 2024, 13:16
У Німеччині затримали загалом трьох осіб у справі загибелі 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Їх підозрюють у причетності до вбивства, замаху на вбивство і заподіянні серйозних тілесних ушкоджень.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на поліцію землі Північний Рейн-Вестфалія
Деталі: Вранці 16 лютого виконали ордери на арешт 14-річного хлопця із Герне родом з Греції, а також 14-річного і 15-річного хлопців родом із Сирії, що проживають у Гельзенкірхені. Двоє з цих підлітків фігурували і в перших повідомленнях.
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14-річного хлопця після першого затримання відпускали, оскільки доказів для тримання під вартою на той момент було недостатньо.
Розслідування у справі триває.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 10 лютого 17-річному українцю завдали серйозних поранень на автобусній зупинці у місті Оберхаузен, внаслідок яких він помер у лікарні. Поліція встановила, що цьому передувала суперечка з групою молодих людей, яка почалась в автобусі і потім продовжилася на зупинці.
- Також повідомлялося, що 15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.