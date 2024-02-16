Гибель украинского баскетболиста в Германии: полиция задержала 3-х подозреваемых

В Германии задержали всего трех человек по делу гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Их подозревают в причастности к убийству, покушении на убийство и причинении серьезных телесных повреждений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию земли Северный Рейн-Вестфалия

Детали: Утром 16 февраля выполнили ордера на арест 14-летнего парня из Герне родом из Греции, а также 14-летнего и 15-летнего парней родом из Сирии, проживающих в Гельзенкирхене. Двое из этих подростков фигурировали и в первых сообщениях.

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14-летнего парня после первого задержания отпускали, поскольку доказательств для содержания под стражей на тот момент было недостаточно.

Расследование по делу продолжается.

Что предшествовало:

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