Гибель украинского баскетболиста в Германии: полиция задержала 3-х подозреваемых
В Германии задержали всего трех человек по делу гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Их подозревают в причастности к убийству, покушении на убийство и причинении серьезных телесных повреждений.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию земли Северный Рейн-Вестфалия
Детали: Утром 16 февраля выполнили ордера на арест 14-летнего парня из Герне родом из Греции, а также 14-летнего и 15-летнего парней родом из Сирии, проживающих в Гельзенкирхене. Двое из этих подростков фигурировали и в первых сообщениях.
14-летнего парня после первого задержания отпускали, поскольку доказательств для содержания под стражей на тот момент было недостаточно.
Расследование по делу продолжается.
Что предшествовало:
- Вечером 10 февраля 17-летнему украинцу нанесли серьезные ранения на автобусной остановке в городе Оберхаузен, в результате которых он скончался в больнице.
- Полиция установила, что этому предшествовала ссора с группой молодых людей, которая началась в автобусе и затем продолжилась на остановке.