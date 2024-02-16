Буданов: Ситуація на фронті погана, але не критична
Керівник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що ситуація на фронті справді погана через брак боєприпасів, але не критична.
Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню "Libération"
Деталі: Керівника ГУР спитали, чи справді ситуація на фронті є критичною з точки зору постачання зброї та запасів боєприпасів.
Пряма мова Буданова: "Вона погана, але не критична. Снарядів справді не вистачає, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо 2 роки війни високої інтенсивності, а загалом – 10 років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, логічна. Обсягів, які нам постачають наші партнери, недостатньо, щоб покрити наші потреби, так само як і нашої промисловості…
Нам не вистачає артилерійських боєприпасів загалом та артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем. Нам також не вистачає снарядів для контрбатарейної боротьби на великі відстані, а також систем для нанесення ракетних ударів на великі відстані".
Деталі: Буданов сказав, що він налаштований оптимістично щодо подальшої військової допомоги Україні з боку США попри суперечки в американському Конгресі.
Україна намагається прискорити темпи власного виробництва в оборонній промисловості, однак обсяги використання озброєння і боєприпасів досягають рівня, який був би непідйомним для будь-якої держави, наголосив він. Керівник ГУР додав, що Росія теж не в змозі впоратися сама, тому купує снаряди у Північної Кореї та Ірану.
На запитання, чи є у Києва план Б на випадок песимістичного сценарію щодо американської допомоги, Буданов відповів: "Песимістичного сценарію не буде".