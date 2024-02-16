Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов: Ситуация на фронте плохая, но не критическая

Елена РощинаПятница, 16 февраля 2024, 13:48
Буданов: Ситуация на фронте плохая, но не критическая
Кирилл Буданов, фото ГУР

Руководитель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что ситуация на фронте действительно плохая из-за нехватки боеприпасов, но не критическая.

Источник: Кирилл Буданов в интервью французскому изданию "Libération"

Детали: Руководителя ГУР спросили, действительно ли ситуация на фронте является критической с точки зрения поставок оружия и запасов боеприпасов.

Реклама:

Прямая речь Буданова: "Она плохая, но не критическая. Снарядов действительно не хватает, и на это есть объективные причины. Мы имеем 2 года войны высокой интенсивности, а в целом – 10 лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, логична. Объемов, которые нам поставляют наши партнеры, недостаточно, чтобы покрыть наши потребности, так же как и нашей промышленности...

Нам не хватает артиллерийских боеприпасов в целом и артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем. Нам также не хватает снарядов для контрбатарейной борьбы на большие расстояния, а также систем для нанесения ракетных ударов на большие расстояния".

Детали: Буданов сказал, что он настроен оптимистично относительно дальнейшей военной помощи Украине со стороны США, несмотря на споры в американском Конгрессе.

ВИДЕО ДНЯ

Украина пытается ускорить темпы собственного производства в оборонной промышленности, однако объемы использования вооружения и боеприпасов достигают уровня, который был бы неподъемным для любого государства, подчеркнул он. Руководитель ГУР добавил, что Россия тоже не в состоянии справиться сама, поэтому покупает снаряды у Северной Кореи и Ирана.

На вопрос, есть ли у Киева план Б на случай пессимистического сценария относительно американской помощи, Буданов ответил: "Пессимистического сценария не будет".

Темы: Будановвойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Буданов
Буданов считает, что ход войны с РФ могут изменить не какие-то чудо-технологии
Буданов: Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым
ГУР знает, кто стоит за отравлением жены Буданова, и намекает на контрдействия в РФ
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: