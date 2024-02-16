Буданов: Ситуация на фронте плохая, но не критическая

Руководитель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что ситуация на фронте действительно плохая из-за нехватки боеприпасов, но не критическая.

Источник: Кирилл Буданов в интервью французскому изданию "Libération"

Детали: Руководителя ГУР спросили, действительно ли ситуация на фронте является критической с точки зрения поставок оружия и запасов боеприпасов.

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Прямая речь Буданова: "Она плохая, но не критическая. Снарядов действительно не хватает, и на это есть объективные причины. Мы имеем 2 года войны высокой интенсивности, а в целом – 10 лет конфликта. Поэтому проблема, которую мы испытываем, логична. Объемов, которые нам поставляют наши партнеры, недостаточно, чтобы покрыть наши потребности, так же как и нашей промышленности...

Нам не хватает артиллерийских боеприпасов в целом и артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем. Нам также не хватает снарядов для контрбатарейной борьбы на большие расстояния, а также систем для нанесения ракетных ударов на большие расстояния".

Детали: Буданов сказал, что он настроен оптимистично относительно дальнейшей военной помощи Украине со стороны США, несмотря на споры в американском Конгрессе.

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Украина пытается ускорить темпы собственного производства в оборонной промышленности, однако объемы использования вооружения и боеприпасов достигают уровня, который был бы неподъемным для любого государства, подчеркнул он. Руководитель ГУР добавил, что Россия тоже не в состоянии справиться сама, поэтому покупает снаряды у Северной Кореи и Ирана.

На вопрос, есть ли у Киева план Б на случай пессимистического сценария относительно американской помощи, Буданов ответил: "Пессимистического сценария не будет".