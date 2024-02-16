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СБУ оголосила підозру блогеру, ексочільнику забороненої партії, який закликав до знищення України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 14:42
СБУ оголосила підозру блогеру, ексочільнику забороненої партії, який закликав до знищення України
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на проросійського блогера та колишнього очільника забороненої рішенням РНБО у 2022 році партії "Держава" Дмитра Васильця.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ 38-річний фігурант переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

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Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу Ютуб та в месенджері Телеграм із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

На цих ресурсах чоловік вихваляв режим Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення української держави.

Також він неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва Росії.

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Крім того в ефірах центральних телеканалів РФ він особисто закликав до захоплення держаної влади та всієї території України.

Експертиза визнала його матеріали пропагандистськими, спрямованими на виправдання збройної агресії РФ і заклики до зміни конституційного ладу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Теми: СБУпрокуратура
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