СБУ оголосила підозру блогеру, ексочільнику забороненої партії, який закликав до знищення України

Служба безпеки України зібрала доказову базу на проросійського блогера та колишнього очільника забороненої рішенням РНБО у 2022 році партії "Держава" Дмитра Васильця.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ 38-річний фігурант переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

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Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу Ютуб та в месенджері Телеграм із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

На цих ресурсах чоловік вихваляв режим Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення української держави.

Також він неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва Росії.

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Крім того в ефірах центральних телеканалів РФ він особисто закликав до захоплення держаної влади та всієї території України.

Експертиза визнала його матеріали пропагандистськими, спрямованими на виправдання збройної агресії РФ і заклики до зміни конституційного ладу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.