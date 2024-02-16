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СБУ объявила подозрение экс-главе запрещенной партии, призывавшему к уничтожению Украины

Валентина РоманенкоПятница, 16 февраля 2024, 14:42
СБУ объявила подозрение экс-главе запрещенной партии, призывавшему к уничтожению Украины
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на пророссийского блогера и бывшего руководителя запрещенной решением СНБО в 2022 году партии "Держава" Дмитрия Васильца.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура

Детали: Еще до начала полномасштабного вторжения РФ 38-летний фигурант переехал в Москву, где публично поддержал агрессивную войну против Украины.

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Для распространения вражеской пропаганды Василец задействовал собственные каналы на видеохостинге Ютуб и в мессенджере Телеграмм с общей аудиторией более полумиллиона пользователей.

На этих ресурсах мужчина восхвалял режим Путина, оправдывал полномасштабное вторжение РФ и призывал к уничтожению украинского государства.

Также он неоднократно выступал в поддержку Кремля во время массовых пропагандистских мероприятий с участием представителей высшего военно-политического руководства России.

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Кроме того, в эфирах центральных телеканалов РФ он лично призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Экспертиза признала его материалы пропагандистскими, направленными на оправдание вооруженной агрессии РФ и призывы к изменению конституционного строя.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Васильцу о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Темы: СБУпрокуратура
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