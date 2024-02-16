В Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики 

Повітряні сили оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Зокрема, повідомлялось про ракети на Кременчук і Кропивницький.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння".

Деталі: У відомстві також попередили про загрозу ракет у Кропивницькому, Кременчуці, Полтаві.

Мешканців Миргорода та Кременчука закликали залишатися в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 15.08 повітряну тригогу оголосили по всій території країни.

Оновлено: Станом на 15.38 повітряні сили повідомили про відбій тривоги через застосування балістики. Водночас, зберігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.