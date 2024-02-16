В Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушные силы объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. В частности, сообщалось о ракетах на Кременчуг и Кропивницкий.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения с востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

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Тревога по всей территории Украины связана с угрозой применения баллистического вооружения".

Детали: В ведомстве также предупредили об угрозе ракет в Кропивницком, Кременчуге, Полтаве.

Жителей Миргорода и Кременчуга призвали оставаться в укрытиях.

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По состоянию на 15.08 воздушную тревогу объявили по всей территории страны.

Обновлено: По состоянию на 15.38 воздушные силы сообщили об отбое тревоги из-за применения баллистики. В то же время, сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.